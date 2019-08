Restyling del Garilli, oggi i primi seggiolini. Con il Modena, sabato 31 in notturna

Mentre il Piacenza sta per esaurire la fase di preparazione in vista della gara di domenica prossima a Vicenza contro l’Arzignano, valida per la prima giornata del campionato di serie C (girone B), in casa biancorossa proseguono febbrili i lavori di restyling dello stadio Garilli.

Proprio oggi inizierà la fase vera e propria di installazione delle sedute che interesseranno i settori di tribuna e distinti. L’obiettivo è quello di arrivare a quota 7-8 mila per la prima gara casalinga dei biancorossi. A tal proposito, seppur ancora non ufficialmente, la sfida con il Modena prevista per domenica 1° settembre, sarà anticipata a sabato 31 agosto, con calcio d’inizio fissato alle 20.30, per evitare la concomitanza con un altro evento sportivo, ovvero la Gran Fondo Scott prevista proprio in quel giorno. Sarà l’occasione per testare anche il rinnovato impianto di illuminazione, ora rispondente alle norme imposte dalla Lega Pro. Migliorano anche le condizioni del manto erboso che sarà totalmente rifatto in vista della prossima stagione calcistica. Il completamento dei lavori relativi ai nuovi seggiolini, all’ammodernamento del sistema di videosorveglianza interno, delle panchine e del tunnel che conduce agli spogliatoi, proseguirà invece per tutto il mese di settembre.