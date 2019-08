Primi seggiolini installati sulle tribune dello stadio Garilli. LE FOTO

E’ partita ieri la fase più consistente dei lavori di restyling dello stadio Garilli con l’installazione dei primi seggiolini che i tecnici hanno predisposto in tribuna centrale e laterale. Oggi si proseguirà con le sedute che saranno posizionate nei settori Distinti. Si tratta della prima tranche da 7 mila seggiolini, alle quali se ne aggiungeranno altri 6mila nelle prossime settimane. Nonostante i lavori non siano ancora terminati, già buono il colpo d’occhio per le gradinate della Galleana che necessitavano di rinnovamento.

Migliora anche lo stato di salute del manto erboso che, dopo la prima uscita ufficiale nel match di coppa Italia con la Viterbese, aveva lasciato molto perplessi. Stando a quanto raccolto, il motivo del deterioramento era da ricercare in un grave guasto all’impianto di irrigazione, ormai vetusto e che sarà sostituito alla vigilia del campionato 2020/2021 quando sarà completamente rizzollato il prato.