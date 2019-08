Vigor, festa al San Lazzaro per la presentazione ufficiale. LE FOTO

E’ scattato anche in casa Vigor il tempo delle presentazioni ufficiali. Ieri sera, mercoledì 21 agosto, i ragazzi di Adailton, subito dopo la sfida amichevole con l’Accademia Pavese, vinta per 9-1, hanno raccolto l’abbraccio dei tifosi biancoazzurri in una breve, ma intensa serata che, al San Lazzaro, ha visto protagonista anche il presidente Giuseppe Rossetti. Il numero uno della Vigor ha dato il benvenuto ai tanti volti nuovi del gruppo e ha ovviamente suonato la carica in vista del primo impegno ufficiale che vedrà Mastrototaro e soci impegnati domenica in coppa Italia con il Lentigione.

