Piacenza Rugby al via. Rolleston: “Puntiamo a vincere il campionato”

Dopo il quarto posto della passata stagione nel campionato di Serie B, il Piacenza Rugby è ripartito quest’anno con rinnovate ambizioni: ieri, 26 agosto, i biancorossi si sono ritrovati al campo di Le Mose per dare il via ai primi allenamenti, ancora una volta agli ordini di coach Kelly Rolleston. Diversi giocatori importanti, durante il mercato estivo, sono partiti verso altre squadre, ma altrettanti sono stati inseriti in organico, come ad esempio l’estremo ex Lyons Ed Thrower e il pilone (la passata stagione a Noceto in Serie A) Andrea Alberti.

“L’obiettivo? Fare meglio dell’anno scorso, quindi ad occhio e croce direi vincere il campionato”. Non si nasconde l’allenatore biancorosso Rolleston, desideroso come non mai di tuffarsi nella nuova stagione. “Certo, non sarà facile. Tante nostre avversarie si sono rinforzate, ma dalla nostra diciamo che la squadra ha un anno in più di esperienza: non vogliamo ripetere gli errori commessi un po’ troppo spesso durante le partite importanti dello scorso campionato, credo che questo Piacenza abbia tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine contro tutte”.

GUARDA L’INTERVISTA