Roberta Bonatti non si ferma più. Battuta la romena Duta: è semifinale

Prosegue l’avventura agli Europei di Madrid della pugile Roberta Bonatti che, ai quarti di finale e al termine di un match tiratissimo, è riuscita a superare l’avversaria di turno, la romena Duta (quatto ori europei e tre argenti mondiali nel palmarès).

Per l’atleta piacentina, tesserata per l’Arma dei carabinieri ma cresciuta nella palestra Salus Et Virtus, si schiudono quindi le porte della semifinale: venerdì prossimo affronterà la russa Chungalakova. In ogni caso il bronzo è assicurato, anche se la Bonatti non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.