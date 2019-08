Maggio vuole prendersi la Bakery: “Qui per fare una grande stagione”

Un anno e mezzo fa si rivelò uno dei grandi protagonisti della sfida finale dei playoff contro Cassino dove, grazie a un devastante 8/11 dalla lunga distanza, spezzò in favore della Bakery Basket la contesa, regalando ai biancorossi la loro prima storica promozione in Serie A2. Con la casacca piacentina, ha messo a referto un totale di 137 punti, su 453 minuti giocati tra Coppa Italia, Regular Season e Play Off. Stiamo parlando del playmaker Roberto Maggio che, dopo un anno tra le fila di Salerno, ha deciso di tornare a Piacenza per cercare portare nuovamente in alto la società di patron Beccari.

GUARDA L’INTERVISTA