Marotta e la voglia di riscatto del Piace: “Pronti per il Modena”

Contro l’Arzignano non è stato il debutto in campionato sognato dall’ambiente biancorosso, ma sabato sera è alle porte e la grande sfida contro il Modena potrebbe risollevare il morale a tutto il Piacenza.

Ne è certo Matteo Marotta, uno dei pilatri dello spogliatoio di mister Franzini, che in campo potrà impiegarlo sia davanti alla difesa, sia come mezzala.

“Sicuramente dobbiamo rivedere l’approccio alla partita – commenta – ma già il secondo tempo è stato migliore, non abbiamo subito gol e c’è stata anche la possibilità di vincere con il rigore, la rete annullata e un tiro da fuori molto pericoloso, peccato non avercela fatta. Con il Modena, debutto in casa, sarà una partita importantissima soprattutto per i tre punti che ci saranno in palio, poi capisco ovviamente che per i tifosi significherà anche qualcosa in più e di conseguenza sentiremo di più il match anche noi”.

