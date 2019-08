Roberta Bonatti esce a testa alta in semifinale: per lei medaglia di bronzo

Si ferma in semifinale l’avventura europea della pugile piacentina Roberta Bonatti che, al termine di un incontro molto ruvido, esce sconfitta ai punti al cospetto della forte avversaria russa Chumgalkova. La giovane atleta tesserata per l’Arma dei carabinieri, che al turno precedente aveva compiuto un’autentica impresa sconfiggendo la quotata rumena Sleluta Duta (testa di serie numero 2 del tabellone), si può comunque consolare con una bellissima medaglia di bronzo: si tratta del riconoscimento internazionale più importante raccolto in carriera da parte della piacentina.

