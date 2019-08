Il presidente Stefano Gatti furibondo: “Non si può giocare così male”

“Una prestazione inguardabile. Mi tengo buoni i tre punti, ma per il resto c’è ben poco da salvare”. E’ uno Stefano Gatti piuttosto contrariato quello che ha commentato, nel corso della conferenza stampa post-partita, Piacenza Modena, con la sfida vinta dai biancorossi per 2-1. Il presidente onorario biancorosso non le ha certo mandate a dire ai suoi, bocciando (nonostante il successo finale) la prestazione generale della squadra.

“I nostri giocatori si devono dare una mossa – ha proseguito il numero uno di via Gorra -. Il centrocampo, in particolare, è stato a dir poco inesistente: in poche parole abbiamo giocato malissimo e il Modena, che è stato superiore a noi per larghi tratti di gara, non meritava assolutamente di perdere. Mi auguro – ha tagliato corto Gatti – che si tratti solo di un ritardo di condizione. Da adesso in poi non accetto scusanti”.