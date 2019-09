La pugile Roberta Bonatti: “Dopo il bronzo europeo penso già al Mondiale”

Era il suo primo Europeo Elite e l’ha chiuso con una splendida medaglia di bronzo: la piacentina Roberta Bonatti, dopo essersi consolidata a livello internazionale, pensa già al prossimo Mondiale, in programma in Russia tra un mese esatto. “Obiettivo? Prendermi la rivincita sulla forte russa Chumgalakova – ammette l’atleta tesserata per l’Arma dei carabinieri -, che mi ha battuto in semifinale”.

