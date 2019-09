Ed Thrower: “Allestita una buona squadra, ci possiamo divertire”

Può vantare una carriera a dir poco invidiabile: London Irish, London Wasps, Saracens, Crociati Parma, Bedford Blues, Massy Essonne, Lyons e Cus Genova le casacche indossate in un percorso che lo ha portato a conquistare una Heineken Cup, oltre a tante altre soddisfazioni raccolte qua e là tra Inghilterra, Francia e Italia. Edward Thrower, estremo inglese classe 1982, è sicuramente il colpo dell’estate del Piacenza Rugby, un elemento in grado non solo di fare la differenza in partita, ma soprattutto all’interno dello spogliatoio. A 37 anni questo “gigante buono” ha deciso di ripartire dal biancorosso.

GUARDA L’INTERVISTA