Coach Campanella: “Siamo sulla strada giusta. Saremo la sorpresa”

Il campionato di Serie B è alle porte, con la prima giornata in programma sabato 28 settembre in casa contro Cento, e la Bakery Basket Piacenza si sta allenando costantemente per farsi trovare pronta in vista dell’appuntamento d’esordio. Coach Federico Campanella, reduce dall’amichevole con Piadena (altra compagine di Serie B) vinta dai biancorossi per 70-88, fa il punto sul momento di Bruno e compagni. “Quest’anno siamo una squadra completamente nuova e variegata. Si va da elementi di grande esperienza come Bruno, Birindelli, Cena e Maggio, a giovani promettenti come Pedroni, Udom e Bracchi. Il processo di amalgama è ancora in atto e, nonostante non partiamo sicuramente tra le favorite, sono certo che potremo essere una delle possibili sorprese del campionato. Sarà un girone molto impegnativo, già soprannominato dagli addetti ai lavori come girone dei campioni: accanto a corazzate come Cento, Chieti e Cesena, infatti, coabitano compagini interessanti come la neopromossa Rimini. In tutto questo noi vogliamo essere la scheggia impazzita, l’oustider in grado di giocarsela con tutti, nella speranza di una eventuale qualificazione ai playoff”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà