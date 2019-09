Esordio casalingo contro il Sasso Marconi Zola per la Vigor Carpaneto

Scocca l’ora del debutto stagionale casalingo in campionato per la Vigor Carpaneto, impegnata oggi, domenica 8 settembre, alle 15 al “San Lazzaro” contro i bolognesi del Sasso Marconi Zola nella seconda giornata del girone D di Serie D. Archiviato l’esordio con il pareggio di Lodi sul campo del Fanfulla (2-2), la squadra di Adailton torna davanti al pubblico amico, dove si era presentata lo scorso 25 agosto per il match vittorioso di Coppa Italia contro il Lentigione (2-1), formazione che domenica scorsa ha inflitto il primo ko proprio al Sasso Marconi Zola (2-3). Per i biancazzurri piacentini, l’obiettivo è la conquista dei primi tre punti dell’anno.

