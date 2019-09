Campagna abbonamenti da record: toccata quota 2.050 unità

E’ una campagna abbonamenti straordinaria quella del Piacenza Calcio: a rivelarlo sono i numeri, che parlano (per la stagione 2019/2020 da poco iniziata) di ben 2.050 abbonamenti staccati. Superato, a questo proposito, il record di 2.043 della stagione 2008/2009, quando il Piace giocava in Serie B. Evidentemente il mercato estivo operato dalla società del fratelli Gatti, che ha permesso di portare in biancorosso nomi del calibro di Cacia e Paponi, ha risvegliato (assieme naturalmente al gran campionato condotto l’anno scorso) l’entusiasmo dei tifosi piacentini. Un’altra buona notizia è costituita dal completamento della posa dei seggiolini bianchi e rossi allo stadio Garilli: ora la scritta “Piacenza Calcio” nel settore distinti e “1919” in tribuna sono ben visibili anche da lontano. Un colpo d’occhio non indifferente con una squadra che, in questo campionato di Serie C, punta ancora al massimo.

