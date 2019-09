Sylla, il gigante dell’attacco: “Lavoro per guadagnarmi più spazio”

Con il suo meraviglioso sigillo, realizzato al volo e in spaccata, ha posto il punto esclamativo sulla bella vittoria del Piace in casa della Triestina: il possente centravanti africano Pape Sylla ha commentato ai nostri microfoni il suo primo gol in questo campionato di Serie C, soffermandosi anche sull’ottimo momento che sta attraversando la squadra di mister Franzini.

GUARDA L’INTERVISTA