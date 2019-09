Vinta la tentazione Bari, Della Latta rinnova con il Piace fino al 2021

Si è finalmente conclusa la vicenda legata al contratto di Simone Della Latta. Il centrocampista ha infatti firmato il nuovo accordo che lo legherà al Piacenza Calcio fino al 30 giugno 2021. Una firma a lungo attesa, che spazza via le nubi derivanti dal corteggiamento operato dal Bari nei confronti del giocatore toscano, fortemente tentato dall’offerta pugliese e che, nelle ultime ore della sessione di mercato estiva, ha comportato alcune frizioni tra il ragazzo e il club di via Gorra.

Della Latta, squalificato in occasione della prima giornata di campionato, non è stato convocato nelle successive uscite proprio a causa della situazione creatasi e del malcontento palesato dal 26enne viareggino. Ora il nuovo accordo pluriennale e già da domenica prossima, in occasione del match con la Fermana in programma al Garilli alle 15, l’ex Pontedera sarà a disposizione e con tutta probabilità partirà da titolare al centro della difesa biancorossa.