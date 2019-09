Corradi: “Il vero Piace è quello di Trieste, sabato riscatto a Cesena”

Rialzarsi subito dopo lo stop interno contro la Fermana. E la trasferta di Cesena di sabato sera è l’occasione giusta. Mattia Corradi parla del delicato momento del Piacenza: “Qual è il vero Piace? Dobbiamo fare in modo che sia sempre quello di Trieste. Siamo mancati di intensità contro la Fermana, e sabato a Cesena dobbiamo ritrovare i giusti stimoli per non incappare in un’altra brutta prestazione”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà