Parla Cattaneo: “Piacenza ancora alla ricerca di una propria identità”

La prima sconfitta stagionale del Piacenza Calcio per mano della Fermana ha affievolito le certezze in casa biancorossa, con i ragazzi di Franzini apparsi lenti in fase di costruzione e in gran difficoltà nel creare gioco. Vecchi fantasmi hanno ricominciato ad aleggiare sul prato del Garilli, motivo per il quale Cacia e compagni sono chiamati al pronto riscatto già sabato sera quando, alle 20.45, busseranno alle porte dello stadio Manuzzi per la sfida con il Cesena. A questo proposito il trequartista Luca Cattaneo sprona i biancorossi a trovare una giusta identità, per tornare a ottenere i tre punti già dalla trasferta di Cesena.

