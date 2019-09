Corsa e solidarietà nel weekend a Quarto, Vigolzone e Monticelli

Corsa e solidarietà si incontrano sulle strade di Quarto, Vigolzone e Monticelli. In questi zone del Piacentino, infatti, nel prossimo weekend si terranno marce non competitive a scopo benefico.

Si parte domani, venerdì 20 settembre, a Quarto di Gossolengo, dove andrà in scena la Marcia Fuoriclasse organizzata dalla scuola primaria del paese in collaborazione con il Csi (Centro sportivo italiano). La manifestazione, che quest’anno è giunta alla nona edizione, prenderà il via alle 17.30 dalla scuola in via Regina 24. I podisti avranno tempo fino alle 19 per partire e affrontare due percorsi: uno da 6 e uno da 11 chilometri. All’arrivo gli organizzatori prepareranno un pasta party con dolce. Lo scopo di questa marcia è raccogliere fondi per la missione di Tabora in Tanzania e, appunto, per la scuola di Quarto.

“Troviamoci a Vigolzone” è invece l’appuntamento benefico organizzato per sabato dal gruppo sportivo “I Bipedi” in collaborazione con Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti). E’ una marcia su tre percorsi di 3, 5 e 10 chilometri. La partenza è fissata dal centro sportivo di Vigolzone (in via Carlo Alberto dalla Chiesa) con orario libero dalle 16 alle 17. E anche in questo caso chi si metterà in marcia andrà anche in aiuto della scuola del paese. Lo scopo, infatti, è raccogliere fondi per l’acquisto di materiale didattico informatico utile ai ragazzi.

Domenica, infine, a Fogarole di Monticelli, Avis e Aido organizzano in collaborazione con Fiasp la 47esima edizione della Camminata lungo il Po. I podisti potranno scegliere fra tre tracciati: 5, 10 e 17 chilometri. Punto di partenza e arrivo è la chiesa di Fogarole, e il via si potrà prendere dalle 7.30 alle 8.30.