Franzini ripropone il 3-5-2. Cacia fuori, davanti tandem Paponi-Sylla

Vigilia di campionato per il Piacenza Calcio che domani sera affronterà in trasferta il Cesena alle 20.45. Mister Franzini carica i suoi: “Sarà un Piacenza arrabbiato, voglioso di fare i tre punti e di scrollarsi di dosso lo stop contro la Fermana. Poi ci saranno altre partite toste nel giro di poche settimane, ma sono sicuro che miglioreremo”. Si va in campo ancora col 3-5-2, ma con Marotta regista e Sestu esterno di centrocampo, davanti il tecnico di Vernasca schiererà il tandem Paponi e Sylla. Cacia, ancora a secco di gol in questo campionato, si accomoderà in panchina. Stesso discorso per il centrocampista Giandonato.

