Il Piace nella tana del Cesena per cancellare il ko con la Fermana

E’ già tempo di campionato per il Piacenza che oggi, sabato 20 settembre, a partire dalle 20.45, sarà di scena al Dino Manuzzi di Cesena. Sfida valida quale anticipo della quinta giornata del girone B di serie C. Sfida che si preannuncia molto complicata per i biancorossi reduci dal brutto ko interno con la Fermana e che dunque sono chiamati a un pronto riscatto di fronte ad una compagine che invece sembra scoppiare di salute. I romagnoli di mister Modesto hanno piegato la Triestina nell’ultimo turno e contano su due elementi come Zecca e Borello in gran forma: esterni difensivi del Piace attesi da un gran lavoro per cercare di contrastare le due ali bianconere. Piacenza atteso da tre sfide in otto giorni (Ravenna e Carpi in casa i prossimi impegni) e Franzini che, con tutta probabilità, questa sera potrebbe confinare in panchina Cacia e Giandonato, due dei giocatori più attesi di questo inizio di stagione, ma che fino ad ora hanno deluso le aspettative. Sylla e Marotta sono i principali candidati per una maglia da titolare. Queste le probabili formazioni:

CESENA-PIACENZA

CESENZA (3-4-3) Agliardi; Ricci, Brugnani, Sabato; Capellini, De Feudis, Rosaia, Valeri; Borello, Butic, Zecca. (Stefanelli, Marson, Giraudo, Maddaloni, Franchini, Pantaleoni, Ciofi, Sarao, Zerbin, Brunetti, Cortesi). All. Modesto

PIACENZA (3-5-2) Del Faverro; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Imperiale; Paponi, Sylla. (Bertozzi, Ansaldi, Nannini, Borri, El Kaouakibi, Bolis, Cattaneo, Giandoanto, Forte, Sestu, Cacia). All. Franzini.

ARBITRO Paterna di Teramo