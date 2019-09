La Vigor sogna il colpaccio: oggi al San Lazzaro sfida la capolista Mantova

Missione impossibile o colpaccio alla portata? Al campo il responso, ma in casa Vigor Carpaneto c’è fermento per la sfida in arrivo al “San Lazzaro” dove oggi, domenica 22 settembre, alle 15 arriverà la corazzata e capolista Mantova, in testa a punteggio pieno nel girone D di Serie D con 9 punti in tre partite. Viceversa, la Vigor di mister Adailton ha avuto un avvio stentato, conquistando due punti (pareggi contro Fanfulla e Sasso Marconi Zola), mentre domenica a Budrio è arrivato il primo ko stagionale contro il Mezzolara. Vuoi per questo, vuoi per l’altissimo tasso di difficoltà legato all’avversario, il fattore mentale reciterà sicuramente un ruolo centrale per la Vigor.

In settimana, la Vigor ha tesserato il portiere Fallou Dieye (1999), lo scorso anno al Modena e di ritorno a Carpaneto dove ha militato due stagioni. Nell’immediata vigilia, invece, è stato ufficializzato il difensore Gabriele Premoli (1998), lo scorso anno al Fanfulla. Entrambi sono stati convocati da mister Adailton, mentre tra gli assenti figurano il portiere Edoardo Belli (infortunato) e il difensore Matteo Rossini, squalificato dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa.