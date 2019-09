Domenica parte il campionato, il coach: “La squadra è pronta”

La settimana che condurrà la Bakery Basket Piacenza all’esordio in campionato è ufficialmente iniziata: domenica prossima, infatti, i biancorossi ospiteranno al PalaBakery Cento, una delle corazzate del girone C di Serie B. Scontato come Bruno e compagni siano carichi a mille in vista dell’importante appuntamento, specialmente dopo l’abbondante successo per 95-62 nell’ultimo test match contro Ozzano. Coach Federico Campanella ne è sicuro: “La squadra è pronta e non vede l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura”.

