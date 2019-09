Caso Cacia, si lavora per ricucire lo strappo: a breve incontro con Gatti e Pighi

E’ ormai divenuto un autentico tormentone e, soprattutto sui social network, lo spinoso caso relativo all’esclusione di Daniele Cacia dalla lista dei convocati per la gara tra Piacenza e Carpi di stasera (ore 20.45 al Garilli) è diventato tra i contenuti più dibattuti.

La tifoseria biancorossa ha scelto di schierarsi con il centravanti calabrese e questa sera non sono previsti cori di sostegno alla squadra come segnale di protesta a fronte della decisione del club biancorosso.

Come si sta muovendo la dirigenza del Piace per cercare di risolvere la situazione? Non sarà facile ricomporre i cocci, ma si sta lavorando in tal senso e lunedì prossimo, al più tardi martedì, sarà fissato un nuovo incontro negli uffici del vice presidente Roberto Pighi al quale prenderanno parte anche Stefano Gatti e Daniele Cacia.

Sarà in quella circostanza che si proverà a ricucire lo strappo nato nel post gara di Piacenza-Ravenna quando lo stesso Cacia, a precisa domanda, tralasciò di ringraziare il presidente Gatti dopo aver rivolto il suo grazie a compagni, staff e tifosi per il sostegno ricevuto nella fase di campionato caratterizzata da prestazioni al di sotto delle attese del 36enne di Catanzaro.