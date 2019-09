Piace, stasera c’è il Carpi. Sciopero del tifo per il “caso Cacia”

Dopo il terremoto di ieri dal quale è derivata la mancata convocazione di Daniele Cacia per motivi disciplinari, il Piacenza prova a dimenticare, almeno per 90 minuti, l’imprevisto naufragio del rapporto tra il presidente onorario Stefano Gatti e il centravanti calabrese. Oggi, dalle 20.45, i biancorossi se la vedranno al Garilli con una big del girone B di serie C: c’è il Carpi sulla strada dei ragazzi di mister Franzini che, per l’occasione, presenterà nuovamente il 3-5-2 osservato nelle ultime convincenti apparizioni con Cesena e Ravenna.

Tuttavia, a seguito dell’esclusione di Cacia voluta dalla società, con una nota comparsa ieri sera sulla pagina Facebook della Curva Nord i tifosi hanno anticipato che non saranno previsti cori a sostegno dei giocatori in campo.

Tornando al campo, ancora da capire se sarà Sylla o, in alternativa Sestu, ad affiancare Paponi in attacco, sembra scontata la riproposizione di Marotta in cabina di regia. Dall’altra parte, sarà la serata del ritorno di Saber, giovane ex della mediana, mentre in difesa potrebbe scendere in campo anche l’ex Fiorenzuola Varoli. Lo spauracchio di serata sarà ovviamente bomber Vano, capocannoniere del girone B al pari di Paponi con cinque gol. Qui il programma e la classifica. Queste invece le probabili formazioni:

PIACENZA-CARPI

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Imperiale; Paponi, Sestu. (Bertozzi, Ansaldi, Nannini, El Kaouakibi, Borri, Giandonato, Bolis, Cattaneo, Sylla, Forte). All. Franzini.

CARPI (3-5-2) Nobile; Boccaccini, Ligi, Varoli; Pellegrini, Saber, Maurizi, Fofana, Pezzi; Biasci, Vano. (Rossini, Rossoni, Sarzi Puttini, Carta, Saric, Van der Heijden, Clemente, Mastaij, Carletti, Simonetti). All. Riolfo

ARBITRO Santoro di Messina