Investita da un’auto mentre si allena: stagione finita per Elena Franchi

Era intenta ad allenarsi in sella alla sua bicicletta in località Carpaneto, quando è stata investita frontalmente da una macchina. Brutta svista per la ciclista piacentina Elena Franchi che purtroppo, a seguito di questo incidente, dovrà dire addio alla stagione sportiva. La 23enne originaria di Fiorenzuola, giunta quarta tra le italiane al recente Giro Rosa e 18esima assoluta, ha tranquillizzato gli amici con un messaggio su Facebook: “Alle 10.30 circa – si legge – mi è piombata frontalmente una macchina, impossibile evitarla… Fortunatamente sono qua a raccontare, purtroppo però sembra ci sia la frattura dell’omero. Stagione finita in anticipo, ci vedremo il prossimo anno più forte di prima!”

