Un’attesa lunga 10 mesi: Elena Franchi oggi di nuovo in sella

Oggi, martedì 18 agosto, sarà un Giro dell’Emilia speciale per Elena Franchi, ciclista fiorenzuolana in forza alla formazione bergamasca Eurotarget Bianchi Vittoria. In terra bolognese, infatti, la scalatrice classe 1996 riattaccherà il numero dopo un’attesa infinita. Un’attesa lunga 10 mesi e 18 giorni.

Riavvolgiamo il nastro. Settembre 2019: la gioia per la vittoria a Seren del Grappa, poi a ruota un brutto incidente stradale in allenamento (schianto contro un’automobile) e un lungo calvario. Quando tutto sembrava alle spalle, ci si è messo l’avvento del Coronavirus a spostare ancora più in là il tempo del rientro in gara, complici anche diverse corse slittate e altre saltate.

“L’attesa – le parole di Elena scritte sul proprio profilo Facebook – è finalmente finita. Sono stati mesi difficili, prima l’incidente, poi la pandemia che ci ha fermato tutti. Sono stata messa a dura prova fisicamente e mentalmente, ma ora sono pronta a dare il meglio di me”.

