La ciclista piacentina Elena Franchi annuncia il ritiro a soli 24 anni

Uno stop a soli 24 anni con una carriera fin qui ricca di soddisfazioni e che ora termina per volontà della stessa protagonista, pur avendo davanti ancora un orizzonte temporale importante. Elena Franchi dice basta con il ciclismo Elite e lo fa annunciando la propria decisione con un lungo post sul proprio profilo Facebook.

Quest’anno, la scalatrice fiorenzuolana classe 1996 avrebbe dovuto far parte della formazione marchigiana Born to Win G20 Ambedo. ”Eccomi qua arrivata al capolinea – esordisce Elena nello scritto – esco a testa alta e fiera del mio percorso fatto. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita e non vedo l’ora”.

Nell’autunno 2019, la Franchi era stata vittima di un incidente stradale in allenamento in sella alla bicicletta. Da lì una lunga riabilitazione, poi il ritorno in sella ed ora l’inaspettato addio al mondo del ciclismo.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI