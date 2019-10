“Gutlonga”: tutti in marcia a Carpaneto sulle orme del Gutturnio

Di corsa in mezzo ai vigneti e poi a spasso tra gli stand di tanti produttori di vino: tutto questo è Gutlonga, che andrà in scena domenica prossima a Carpaneto ed è organizzata dal Centro sportivo italiano e dalla associazione commercianti del paese. L’appuntamento è nei giardini di Viale della Vittoria dove, a partire dalle 7 e mezza del mattino, ci si potrà iscrivere appunto alla Gutlonga, una corsa non competitiva che si snoderà lungo le colline attorno al paese. I percorsi tra cui scegliere saranno tre: da 6, 12 e 16 chilometri. E tutti e tre porteranno i partecipanti nelle zone di produzione del celebre Gutturnio, che da il nome alla manifestazione. Finito di marciare o correre, chi lo vorrà potrà partecipare ad una degustazione di vini delle nostre valli che inizierà alle 10.

Sempre questo fine settimana e sempre domenica, andrà in scena anche la marcia della città di Pontenure. Si tratta sempre di una corsa non competitiva, è organizzata dalla Federazione italiana amatori sport (Fiasp) e dalla sezione Avis del paese e i percorsi tra cui scegliere saranno in questo caso quattro: 5, 11, 17 e 23 chilometri. L’orario di partenza è libero dalle 8 alle 9.

Sabato, invece, a Pontedellolio, Fiasp e associazione sportiva Bipedi organizzano “Una marcia per la vita”. Anche questa, come le altre due, è una corsa non competitiva, su due distanze, 6 e 11 chilometri. Si potrà prendere il via dalle 15.30 alle 16.30 al centro sportivo Cementirossi e l’intero ricavato andrà al reparto di Ematologia dell’ospedale di Piacenza.