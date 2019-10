Franzini: “Finalmente siamo in gran forma”. Probabile Cacia dal 1′

Cesena, Ravenna, Carpi e ora Sambenedettese. Il tour de force del Piacenza Calcio proseguirà domenica 6 ottobre, quando i biancorossi (galvanizzati dalla grande vittoria di sabato scorso e con “caso Cacia” definitivamente alle spalle) se la vedranno in trasferta alle 15 in casa della squadra di Montero.

“Mi aspetto una partita molto complicata – esordisce in conferenza stampa il tecnico piacentino Arnaldo Franzini. – La Samb è squadra vera, che propone un calcio propositivo e veloce. In questo avvio di campionato ha mostrato grandi cose, anche se forse ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Ha giocatori molto pericolosi davanti, specialmente sugli esterni, e in grado di puntare e saltare l’uomo nell’uno contro uno. in più, sul loro campo, sono ancora più forti. Dovremo essere bravi noi a sciogliere alcune loro situazioni di palleggio, dimostrare lucidità in uscita e solidità in fase di contenimento. Credo – conclude Franzini – che il vero Piace sia quello visto contro il Carpi. Dobbiamo proseguire su questa falsariga”.

Aprendo il capitolo formazione, si prospetta una riproposizione quasi totale degli interpreti ammirati sabato scorso. Il modulo sarà chiaramente il 3-5-2, con Del Favero in porta, Della Latta, Milesi e Pergreffi in difesa, Marotta, Cattaneo e Nicco a centrocampo (con Zappella a destra e Imperiale a sinistra lungo le corsie laterali). Unico dubbio in attacco: accanto Sestu, in forma strepitosa, potrebbe infatti esserci Cacia, rientrato in gruppo dopo la mancata convocazione della scorsa settimana. Paponi, decisivo contro il Carpi ma uscito con qualche acciacco, nonostante sia completamente recuperato potrebbe partire dalla panchina.