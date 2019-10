Fiorenzuola, oggi in campo con “cenerentola” per continuare a volare

Gioca d’anticipo il Fiorenzuola che oggi, sabato 5 ottobre, alle 15, affronta a domicilio i bresciani del Calvina in un match valido per la sesta giornata del girone D di serie D. Rossoneri che viaggiano a vele spiegate dopo le tre vittorie e i due pareggi che valgono il terzo posto in graduatoria.

Al cospetto della squadra di mister Tabbiani, che sconterà l’ultimo turno di squalifica, la cenerentola del raggruppamento: nonostante le forti ambizioni e una campagna acquisti di primo piano, i ragazzi del tecnico Matteo Serafini chiude la graduatori a quota zero punti.

In casa rossonera, è ormai stabilmente rientrato in gruppo anche Moukam, con Colantonio che sta accelerando il suo personale recupero dallo stiramento muscolare che tiene fermo ormai da 1 mese e sembra essere pronto al rientro in campo.

La squadra ha provato negli allenamenti l’ormai classico 4-3-3, con alcuni dubbi di formazione per Mister Tabbiani sia a centrocampo che in attacco.