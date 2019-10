Dopo le polemiche e i colpi di scena, parola al campo: per il Piace esame-Montero

Dopo giorni a dir poco movimentati e contraddistinti da colpi di scena societari e clamorose retromarce, in casa Piacenza si torna a parlare di calcio giocato. Alle 15 infatti, i biancorossi saranno di scena allo stadio Riviera delle Palme in un match valido per l’ottavo turno del girone B di serie C. Con la Sambenedettese di mister Pablo Montero, la squadra di Franzini proverà a prolungare l’ottimo momento caratterizzato da tre risultati utili consecutivi che hanno riportato Pergreffi e compagni nelle zone nobili di graduatoria.

Non ci sono particolari problemi di formazione per il tecnico di Vernasca che può disporre dell’intera rosa, compreso Daniele Cacia, reintegrato dopo l’esclusione della scorsa settimana a seguito delle polemiche a distanza con il presidente onorario Stefano Gatti. Difficile capire cosa deciderà Franzini: escludere Sestu dopo la bella prova offerta con il Carpi appare rischioso, più probabile che Cacia prenda il posto di Paponi che, in settimana, ha accusato lievi malanni di natura muscolare, comunque già risolti. Per il resto, scontata la riproposizione dell’ormai collaudato 3-5-2.

Dall’altra parte, l’allenatore uruguaiano dovrà rinunciare al giovane difensore Carillo, uscito malconcio dalla vittoriosa sfida con il Ravenna di domenica scorsa, mentre in avanti sarà Di Massimo l’uomo da tener d’occhio: l’attaccante vive un gran momento di forma e sarà il principale ispiratore nel tridente rossoblu. Queste le probabili formazioni:

SAMBENEDETTESE-PIACENZA

SAMBENEDETTESE (4-3-3) Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi, Angiulli, Frediani; Volpicelli, Cernigoi, Di Massimo. (Raccichini, Fusco, Biondi, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Bove, Piredda, Brunetti, Garofalo, Panaioli). All. Montero

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Imperiale; Sestu, Cacia. (Bertozzi, Ansaldi, Borri, El Kaouakibi, Nannini, Bolis, Cattaneo, Giandonato, Forte, Sylla, Paponi). All. Franzini

ARBITRO Perenzoni di Rovereto