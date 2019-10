Esonerato mister Adailton: alla Vigor Carpaneto torna Stefano Rossini

Si separano le strade della Vigor Carpaneto e Martins Adailton, con una decisione consensuale tra il presidente biancazzurro Rossetti e il tecnico brasiliano dopo un confronto tra le parti. La scelta arriva in un momento delicato per la formazione piacentina, che occupa il penultimo posto nel girone D di Serie D con 2 punti all’attivo in 6 partite.

Al suo posto ecco il ritorno di Stefano Rossini, ex difensore di serie A che ha già guidato la Vigor nelle scorse due stagioni, sempre per una parte abbondante di campionato: a inizio ottobre 2017 era subentrato ad Alberto Mantelli debuttando con un pareggio in D a Sansepolcro (1-1) e conducendo la squadra verso una tranquilla salvezza diretta nel primo anno in quarta serie. Nella scorsa annata calcistica, invece, era stato confermato alla guida della Vigor sempre in serie D, portando la squadra a stazionare nella zona-play off nel girone d’andata, mentre era stato esonerato a inizio marzo per far spazio a Marco Veronese.

“Adailton è un grandissimo uomo – spiega il presidente Giuseppe Rossetti – un’enciclopedia del calcio e lo ha dimostrato anche in questo gesto di fare un passo indietro dopo un confronto con il sottoscritto, maturando una decisione condivisa per il bene della squadra. Purtroppo dovevamo compiere una scelta perché siamo in un momento difficile dove ne usciremo stando tutti insieme. Sono contento – ha quindi proseguito Rossetti – che Stefano sia tornato con noi, è un bravissimo allenatore, una mia scelta personale all’epoca e sotto questo punto di vista una scommessa vinta. Ho visto in lui tanta voglia di fare, magari anche per dimostrare che mi ero sbagliato sull’esonero, ma se così fosse ben venga. Inoltre, ho trovato molta voglia di far bene anche in Mino Lucci nel nuovo incarico di direttore tecnico”.