Il weekend appena trascorso sotto la lente di Zona Sport: tanti ospiti

Rugby, basket e tennistavolo: sarà una puntata di Zona Sport ricca di analisi, immagini e interviste, quella in programma questa sera alle 20.30 su Telelibertà. Nello studio del giornalista Marcello Tassi verranno esaminati i risultati sportivi del weekend a cominciare dai Lyons, sconfitti nel secondo turno di Coppa Italia da Valorugby Emilia. A rappresentare i bianconeri allo Spazio Rotative sarà la terza linea/ala Luca Petillo. Assieme a lui il giornalista di Libertà Leonardo Piriti.

Weekend poco positivo anche per la pallacanestro: assieme al giornalista Carlo Danani, al vice allenatore dell’Assigeco Andrea Locardi e alla guardia/ala della Bakery Lorenzo De Zardo, si analizzeranno le sconfitte delle due compagini piacentine. Uscita vittoriosa, invece, la Teco Corte Auto Cortemaggiore, squadra di tennistavolo femminile militante in A1, in grado di travolgere l’ambiziosa Bagnolese per 4-0. Ospiti saranno l’allenatrice Olga Dzelinska, la giovanissima stella magiostrina Arianna Barani e il vice presidente Claudio Colombi.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà domani alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Anticipazioni e notizie saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.