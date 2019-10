Domenica doppio appuntamento per i podisti nel Piacentino

Corsa e caldarroste a San Polo, e una marcia anche a Vigolzone. Doppio appuntamento per i podisti domenica nel Piacentino. A San Polo di Podenzano la Pro loco del paese, in collaborazione con la Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti) organizza un evento all’insegna dello sport e della buona tavola: la “Marcia dei basturnon”, ovvero delle caldarroste.

Si tratta di una manifestazione podistica non competitiva che prenderà il via al mattino, con partenza libera dalle 8 alle 9. Si potrà scegliere fra tre percorsi: da 5, 10 e 18 chilometri. Il punto di ritrovo sarà il campo di San Polo e sempre lì, al termine della marcia, ci si potrà ristorare anche con un bel sacchetto di basturnon caldi che verranno preparati al momento dai volontari della marcia.

Sempre domenica prossima, ma a Vigolzone, vi sarà anche un altro appuntamento con la corsa. La manifestazione, battezzata “Vigolzone in marcia”, sarà non competitiva e si svolgerà lungo tre percorsi di 6, 14 e 17 chilometri, con passaggio all’interno del parco del castello del paese. L’orario di partenza, anche in questo caso, sarà libero: dalle 8 alle 9.30. Ad organizzare l’evento, che prenderà il via dalla frazione Cabina, in via Artigiani, sono il Gruppo marciatori Alta Valnure e il Centro sportivo italiano.

