Mister Franzini: “Il gioco adesso c’è. E’ ora di tornare a fare risultato”

Quello in porgramma domani pomeriggio al Garilli contro il Vicenza sarà un altro big match per il Piacenza Calcio, con Sestu e compagni che hanno tutte le intenzioni di ripartire dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa della Sambenedettese. Come sempre accade in questo torneo, non sarà una sfida facile: il Vicenza, infatti, è ancora imbattuto e può vantare un attacco (in cui spicca anche il piacentino Simone Guerra) in forma smagliante.

“Il passo falso con la Samb – ha affermato alla vigilia della nona giornata del girone B di Serie C il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini – non cancella quanto di buono è stato fatto nelle precedenti partite. Netti miglioramenti sul piano tattico e del gioco ci sono stati, e solo nell’ultima occasione non siamo riusciti a fare risultato, a causa di qualche disattenzione di troppo su situazioni di palla inattiva. Ripartiamo da qui, da quanto di buono è stato fatto nei precedenti turni, consapevoli che ora è tempo di tornare a fare risultato“.

