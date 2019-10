Calcio dilettanti, piacentine chiamate a difendere il primato. Il programma

Di nuovo tempo di vivere una domenica all’insegna del calcio dilettantistico e appassionati che potranno seguire l’andamento delle gare live grazie al portale Libertasport.it a partire dalle 15.

Proprio a quell’ora sarà tempo di calcio d’inizio per le due piacentine di serie D: Fiorenzuola di scena al Comunale dove arriva il Forlì, capace di fermare, domenica scorsa, la marcia del Mantova capolista. Per la Vigor del neo tecnico Rossini invece, l’obiettivo è quello di uscire al più presto dalla crisi: oggi, trasferta ricca di difficoltà nella tana della Correggese.

Si comincia invece alle 15.30 nelle altre categorie, a partire dall’Eccellenza dove il NIbbiano Valtidone viaggia alla volta di Fidenza dove si troverà di fronte un Borgo San Donnino in grosse difficoltà. I ragazzi di Mantelli mirano chiaramente a difendere il primato di graduatoria. E’ invece un obiettivo opposto quello dell’Agazzanese: la squadra di Binchi torna al “Baldini” dove se la vedrà con il Castelfranco. I granata non possono concedersi altre pause vista la delicata situazione di classifica.

E’ invece splendida la situazione in cui si trova la Castellana Fontana in Promozione: i ragazzi di Costa, primi insieme al Brescello, al Soressi ricevono la visita della Viarolese di Macchetti. Derby a Sant’Antonio tra Gotico Garibaldina e Pontenurese: la formazione di Ferrari è la più assetata di punti dopo i due brutti ko rimediati nelle ultime uscite. La sorprendente Alsenese di Guarnieri è invece se la vedrà a domicilio del modesto Carignano, il Vigolo del neo tecnico Brandolini, dopo l’esordio con pareggio al cospetto del Noceto, è impegnato nella trasferta di Sorbolo.

In Prima Categoria, tutti ad attendere la Bobbiese che, dopo l’inatteso pari rimediato con la Virtus S.Lorenzo, torna al Candia dove sarà già tempo di sfida al vertice: c’è il Vigolzone di Favalesi per lo stratosferico undici affidato a Melotti, si profila una grande partita, già molto importante in ottica “scudetto”.

Nel girone A di Seconda Categoria invece, il Royale Fiore capolista a sorpresa riceve il Niviano, con le inseguitrici Sarmatese, Podenzano e Perino che sperano in un passo falso della formazione di Bellassi. Nel girone B invece, dominio parmense: solo Corte Calcio e Caorso, distanziate di tre punti, tengono i ritmo delle battistrada Zibello e Fontanellatese, proprio nel giorno dello scontro diretto di vertice.

Per chiudere, in Terza Categoria, impegni interni per le due capoclassifica: la Pianellese affronta la Travese, mentre il Junior Drago sfida il Bivio Volante.

A fine gara, disponibile il quadro completo dei risultati di giornata e le classifiche aggiornate.