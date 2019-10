Il Fiorenzuola vuole continuare a volare: oggi ostacolo Forlì al Comunale

Nessuna sconfitta dopo sei giornate, miglior difesa del campionato e secondo posto solitario a due lunghezze soltanto dalla corazzata Mantova. Numeri da urlo per il Fiorenzuola che oggi, al Pavesi, dalle 15, affronta il Forlì in quella che può essere considerata la gara di cartello del settimo turno.

Romagnoli reduci dal pareggio pesante ottenuto proprio contro la capolista di mister Brando e che dunque arrivano in valdarda galvanizzati da un risultato insperato e caratterizzato da tante assenze che potrebbero condizionare mister Paci anche per la trasferta piacentina. Nelle ultime ore, la società biancorossa ha innestato in rosa due giocatori svincolati, Pop e l’esperto Pellecchia.

In casa rossonera, non sono attese sorprese particolari dopo il successo di misura ottenuto sul campo del fanalino di coda, Calvina. Davanti consueto ballottaggio Arrondini-Pozzebon, con Tognoni e Piraccini certi della maglia da titolare.

FIORENZUOLA-FORLI’

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Oliveira, Bruzzone, Cavalli, Guglieri; Amore, Zaccariello, Guerini; Tognoni, Piraccini, Arrondini. (Bertolazzi, Carrara, Vago, Bajc, Colantonio, Moukam, Tunesi, Bigotto, Pozzebon). All. Tabbiani

FORLI’ (4-2-3-1) Baldassari; Zamagni, Bisiol, Sedioli, Gkertsos; Albonetti, Ballardini; Pastorelli, Buonocunto, Baldinini; Gomez. (Gimelli, Favo, Galanti, Marzocchi, Vesi, Zabre, Ferraro, Pop, Pellecchia, Pacchioni). All. Paci

ARBITRO Leone di Barletta