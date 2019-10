Il Reggio Emilia dei piacentini concede il bis: suo il derby a Modena

Derby vincente per il Tennistavolo Reggio Emilia, ricco di atleti piacentini nel campionato di A2 maschile. Dopo l’ottimo inizio casalingo grazie al 4-1 contro Milano, la formazione reggiana ha concesso il bis nella sfida tutta regionale espugnando con un rotondo 4-0 il palazzetto di Modena.

A contribuire al successo della squadra del presidente Munarini, l’acuto iniziale del magiostrino (e pluricampione italiano) Mattia Crotti, con l’atleta di Cortemaggiore a segno nella sfida tra numeri uno contro Marco Sinigaglia, regolato in tre set.

Importante anche il punto messo a segno, sul punteggio di 2-0, dal castellano Stefano Ferrini, che non ha lasciato scampo a Federico Bacchelli (2-0). A completare il quadro, la doppietta del mantovano Seretti, a segno 3-1 su Matteo Gualdi e 3-2 in rimonta su Sinigaglia. In panchina, infine, l’altro magiostrino Luca Ziliani.

Grazie a questa vittoria, il Reggio Emilia a trazione piacentina guida la classifica del girone A a punteggio pieno con 4 punti a braccetto con l’Apuania Carrara, prossimo avversario nella seconda trasferta consecutiva in programma sabato 26 ottobre sui tavoli toscani.