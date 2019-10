Dallavalle a Zona Sport per raccontare l’avventura al Mondiale in Qatar

Sarà una puntata di Zona Sport come sempre ricca di ospiti, immagini e contenuti quella in programma questa sera dalle 20.30 su Telelibertà. Nella prima parte verranno analizzate le belle vittorie di Assigeco e Bakery Basket Piacenza, dopodiché farà il suo ingresso in studio l’atleta Andrea Dallavalle, unico triplista azzurro che ha preso parte alla spedizione Mondiale in Qatar. Assieme a lui anche una delegazione dell’Atletica Piacenza che, oltre a presentare la prossima stagione di gare, snocciolerà gli ottimi risultati centrati dagli atleti biancorossi quest’anno. Nel finale spazio alla scherma, con il Circolo Pettorelli in grado come sempre di ottenere piazzamenti di riguardo nelle varie competizioni regionali e nazionali. Nello studio del giornalista Marcello Tassi faranno il suo ingresso il presidente del sodalizio piacentino Alessandro Bossalini, seguito da un paio di giovani schermidori.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Anticipazioni e notizie saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.