Bolis avverte: “Domenica a Pesaro come se fosse un big match”

Dopo le buone prestazioni delle ultime gare, a Thomas Bolis ora manca il primo gol in biancorosso. “Speriamo arrivi presto, sia come gioia personale, sia per aiutare la squadra”, sottolinea il centrocampista, uno dei tanti giovani su cui sta puntando il Piacenza.

L’ambiente è molto carico dopo la strepitosa rimonta di domenica contro il Vicenza e in vista della trasferta di Pesaro: “Per adesso abbiamo vinto tutti gli scontri diretti contro le squadre di alta classifica – commenta Bolis – ma dobbiamo mettere la stessa determinazione anche contro quelle di seconda fascia, con cui spesso si perdono tutti. Sappiamo che domenica in casa della Vis Pesaro non sarà semplice, ma se saremo concentrati torneremo con i tre punti”.

