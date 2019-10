Il palleggiatore Cavanna a Zona Sport: “Con la Lube colpaccio possibile”

“All’inizio non è stato semplice far adattare i compagni al mio stile di palleggio. La mano argentina è veloce e crea un gioco molto rapido, mentre qui in Italia il campionato è più fisico e i giocatori sono abituati diversamente. Diciamo che le amichevoli disputate, e il recente torneo in Polonia, ci ha aiutato a conoscerci, e ora la Gas Sales è pronta ad esprimere l’identità che vuole coach Gardini“.

Parola di Alexandro Cavanna, con il palleggiatore argentino che, a due giorni dall’esordio in Superlega della società piacentina, è stato ospite a Zona Sport. Assieme a lui anche il “collega” di reparto Matteo Paris.

“Non è mai facile affrontare una squadra come la Lube – ha proseguito Cavanna -, figurarsi alla prima di campionato. Ma abbiamo entusiasmo, e la squadra è stata costruita molto bene: c’è completezza in ogni reparto. Il segreto sarà avere pazienza, loro sono bravi in battuta e per questo dovremo fare il salto all’ultimo, approfittando dei momenti propizi per colpire a nostra volta”.

Nel corso della puntata si è parlato anche di rugby, con i campionati di Top12 e Serie B al via: nello studio di Marcello Tassi sono intervenuti il giocatore dei Lyons Lorenzo Cemicetti, l’allenatore del Piacenza Rugby Kelly Rolleston e il giornalista Leonardo Piriti. Nel finale riflettori sulla pallacanestro, con Assigeco e Bakery Basket pronte anch’esse a scendere in campo.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo, come sempre nuova puntata di commento alle sfide del weekend.