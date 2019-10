Primo allenamento in biancorosso per Nelli, top scorer alla World Cup

Ha sostenuto questo pomeriggio, 18 ottobre, il suo primo allenamento in biancorosso Gabriele Nelli, nuovo opposto della Gas Sales Volley Piacenza. Di ritorno dalla Wold Cup, dove è stato il best scorer della competizione con la bellezza di 185 punti all’attivo, Nelli avrà pochissimo tempo per conoscere i nuovi compagni, dato che domenica prossima sarà già tempo di esordio in Superlega. La sfida coi campioni d’Italia e d’Europa della Lube Civitanova, in programma alle 16, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

