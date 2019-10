Una Bakery dall’entusiasmo a mille affronta Porto Sant’Elpidio

Due vittorie in quattro giorni hanno contraddistinto l’ultimo periodo in casa Bakery Basket Piacenza, regalando entusiasmo all’ambiente e dimostrando che quella allenata da coach Campanella è squadra vera. Questa sera, sabato 19 ottobre, dopo il successo esterno ai danni di Montegranaro si ritorna al PalaBakery: alle 21 sarà infatti match con Porto Sant’Elpidio, franchigia marchigiana con 2 punti in classifica ma pronta a riscattarsi dopo la recente sconfitta contro Cento. I biancorossi giungono a questo appuntamento con il morale a mille, anche se non sarà facile dosare le energie visti i tanti impegni ravvicinati. Probabile che il tecnico biancorosso opti un pesante turnover, concedendo più minuti ai tanti giovani desiderosi di mettersi in mostra.

