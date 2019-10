Franzini: “Voglio ritrovare il vero Piace. In queste partite noi ci siamo”

Resettare al più presto dopo una partita storta, per riprendere da dove si era rimasti prima del match esterno con la Vis Pesaro. E’ questo l’imperativo in casa Piacenza Calcio, alla vigilia della trasferta di domani (ore 20.45) con la Feralpisalò.

“Si tratta – assicura il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini – della squadra più esperta del campionato, composta da ultra-trentenni che hanno fatto categorie superiori. È tra le quattro squadre candidate per la vittoria del campionato e viene da due vittorie consecutive. Nonostante, però, il loro momento d’oro, noi ci siamo e abbiamo sempre dimostrato che in queste partite il Piace sa come comportarsi. Dobbiamo eliminare ciò che è stato domenica, una sorpresa negativa per come avevano approcciato la stagione. Cose che comunque possono capitare. Obiettivo da qui a Natale è rimanere agganciati al gruppone che conduce la classifica. Ritroviamo ciò che abbiamo sempre fatto nelle sfide precedenti”.

Scontato come Franz abbia intenzione di apportare qualche cambio alla formazione titolare, con il 3-5-2 che rimane invece inamovibile. I biancorossi potrebbero presentarsi in campo così: Del Favero in porta, Della Latta, Milesi, Pergreffi in difesa, centrocampo con Sestu esterno destro, Bolis, Marotta e Cattaneo in mezzo, più Imperiale sulla fascia sinistra. Attacco con Cacia e Pape Sylla.