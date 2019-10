Luca Cattaneo a Zona Piace: “A Salò è mancata la fame dei tre punti”

“Con la Feralpi è stata una questione di atteggiamento, è mancata la fame e la cattiveria per andare a cercare i tre punti e siamo consapevoli di non aver disputato una buona gara”. Luca Cattano, fantasista del Piacenza, non ha cercato alcuna scusa durante l’ospitata nella puntata infrasettimanale di Zona Calcio Piacenza andata in onda su Telelibertà. Nello studio di Corrado Todeschi e Alessandra Carlà, il giocatore comasco ha analizzato con i giornalisti Paolo Gentilotti e Alessandro Battini la situazione dei biancorossi: “E’ ovvio che con il Padova servirà un successo per accorciare la classifica, ma dovremo sicuramente dimostrare ben altro rispetto alla sfida di mercoledì scorso” ha spiegato ancora l’ex Novara che si è soffermato anche su alcune questioni tattiche. “E’ chiaro che in un modulo in cui è previsto il trequartista io possa rendere al meglio, ma sto cercando di adattarmi alle nuove richieste dell’allenatore che mi sta impiegando da mezz’ala” ha dichiarato il 30enne mancino che si è sottoposto “all’interrogatorio” di Alessandra Carlà che ha portato alla luce il Cattaneo uomo. “Se non avessi fatto il calciatore? Non ero un gran studioso, probabilmente avrei proseguito nella carrozzeria di famiglia” ha detto nel corso della diretta dallo Spazio Rotative che tornerà lunedì prossimo a partire dalle 20.15.

