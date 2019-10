Piace, ora i tre punti ma al Garilli è in arrivo il Padova di Pesenti

E’ già tempo di 12esima giornata per il Piacenza che, nell’anticipo del sabato sera, sarà protagonista del big match del girone B. Al Garilli (ore 20.45) arriva infatti il Padova di mister Sullo, rinfrancato dal successo con la Sambenedettese nel turn infrasettimanale: tre punti che hanno consolidato il primato in graduatoria dei veneti, sempre più padroni di un campionato che rimane estremamente equilibrato.

Per il Piace si palesa a distanza di pochi giorni la possibilità di riscattare lo 0-0 poco convincente rimediato a Salò mercoledì sera. Un punto che può essere considerato prezioso, ma giunto al termine di una prestazione che ha lasciato parecchi dubbi sul momento di Pergreffi e soci. Per questo mister Franzini potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione vista all’opera in riva al lago. Non stupirebbe affatto l’esclusione dal primo minuto di un Cacia ancora alla ricerca di se stesso nonostante l’assenza di Paponi che salterà per infortunio la quarta gara consecutiva. Ipotizzare l’accoppiata Sylla-Sestu non sembra affatto azzardo. Tanti ballottaggi invece a metà campo con Corradi che rientra dopo le noie muscolari dei giorni scorsi.

Tutti disponibili invece tra le fila venete; Pelagatti che dovrebbe tornare nel terzetto di difesa con Andelkovic al fianco di mister Sullo in panchina. Problemi di abbondanza anche nel reparto avanzato: l’ex Pesenti e il Sylla padovano sgomitano con Santini per affiancare Mokulu nel tandem offensivo.

Inutile sottolineare come al Piacenza serva forzatamente un successo per accorciare la graduatoria che, in caso contrario, inizierebbe a farsi preoccupante viste le ambizioni societarie e le speranze del tifo piacentino. Queste le probabili formazioni.

PIACENZA-PADOVA 0-0

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Imperiale; Sestu, Sylla. (Bertozzi, Ansaldi, Borri, Nannini, El Kaouakibi, Corradi, Bolis, Giandonato, Cattaneo, Cacia, Paponi, Forte). All. Franzini.

PADOVA (3-5-2) Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Fazzi, Buglio, Mandorlini, Castiglia, Baraye; Pesenti, Mokulu. (Galli, Cherubin, Serena, Andelkovic, Capelli, Santini, Germano, Gabbionetta, Soleri, Daffara, Ronaldo, Bunino, Sylla). All. Sullo.

ARBITRO Zufferli di Udine