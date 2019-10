“Esame continuità” per la Bakery: a Teramo per il poker di vittorie

Dopo una settimana di meritato riposo, la Bakery Basket Piacenza torna in campo, pronta ad affrontare la sesta giornata di campionato. Lo farà oggi, domenica 27 ottobre, alle 18.00 al PalaSkà di Teramo. Gli uomini di coach Campanella sono reduci da tre vittorie consecutive, un filotto in grado di proiettarli diritti al primo posto in classifica, condiviso con altre big del girone C di Serie B. L’Adriatica Press invece, ha raccolto 2 punti in 4 gare, con una sfida ancora da recuperare. Per De Zardo e compagni si tratta di un “esame continuità”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà