Alla Sitav Lyons serve un’impresa: oggi nella tana della capolista Petrarca

Il più classico dei testa-coda per una gara che lascia ben poche speranze ai tifosi della Sitav Lyons, ancora all’asciutto di vittorie dal ritorno in Superlega. Sabato ad altissimo coefficiente di difficoltà per i bianconeri che oggi, a partire dalle 15, saranno di scena sul campo della capolista Petrarca Padova.

Dunque, un’avversaria che ha fatto la storia della palla ovale tricolore e che rappresenta quanto di meglio possa offrire il rugby nazionale. Allenati da Andrea Marcato, i veneti sono partiti fortissimo conquistando bottino pieno nei due match con I Medicei e la Lazio.

Obiettivi della squadra di Garcia e Baracchi è chiaramente quello di muovere la graduatoria che vede i piacentini all’ultimo posto in compagnia di Colorno e proprio della Lazio. Sarà una gara speciale per Romulo Acosta che torna all’Argos Arena per la prima volta da avversario: per lui 5 stagioni in maglia petrarchina prima di approvare ai Lyons.

Formazione Sitav Rugby Lyons: Via G., Via A., Paz, Conti, Bruno (cap), Guillomot, Fontana, Parlatore, Bance, Tedeschi, Masselli, Grassotti, Salerno, Rollero, Acosta. A disp: Cocchiaro, Cafaro, Greco, Pedrazzani, Petillo, Subacchi, Capone, Efori. All. Garcia-Baracchi