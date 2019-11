Disastro Piacenza Rugby: il Cus Milano stravince al Beltrametti

Domenica disastrosa per il Piacenza Rugby che, in un match valido per la terza giornata del campionato di serie B, è caduto rovinosamente per mano del Cus Milano. 62-19 il punteggio finale che la dice lunga sull’andamento di una partita a senso unico in cui i milanesi hanno piazzato ben cinque mete nel solo primo tempo, indirizzando in via immediata il pomeriggio del Beltrametti.

Si tratta del primo ko stagionale per il XV di Kelly Rolleston che domenica prossima sarà atteso dalla trasferta sul campo del Rugby Bergamo.